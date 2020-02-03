В США начались финальные слушания по импичменту Трампа

В Сенате Соединенных Штатов 3 февраля начались заключительные слушания в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

Уточняется, что в ходе слушаний «менеджеры импичмента» и команда защиты американского лидера представят заключительные аргументы по делу.

Отмечается, что в распоряжении у каждой стороны по два часа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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