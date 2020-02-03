Названа дата первого доклада Мишустина о работе правительства в Госдуме

Российский премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Володин отметил, что Мишустин представит результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 год.

15 января президент России подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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