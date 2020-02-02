Песков: Путин словно рыба в воде в условиях высокого темпа событий

Российский президент Владимир Путин ощущает себя как рыба в воде вкруг интенсивно происходящих международных и российских событий. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент уже говорил, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной. Возможно, говоря это, Путин имеел в виду свой собственный стиль, считает Песков.

Он отметил, что быстрая скорость принятия решений — признак современных международных дел и политики. По его словам, российский лидер очень быстро реагирует на все происходящее. Это, в свою очередь, заставляет «всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе».

«В таком темпе он сам как рыба в воде»», — резюмировал Песков.

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