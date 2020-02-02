Президент Казахстана согласен встретиться с Трампом в любой точке планеты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в любой точке мира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу.

2 февраля в Нур-Султане состоялась встреча Токаева с госсекретарем Штатов Майком Помпео. В ходе встречи глава Казахстана подчеркнул, что страна всегда будет помнить поступок Соединенных Штатов, так как они были первой страной, признавшей независимость Казахстана.

Политик рассказал Помпео, что у них с Трампом была небольшая встреча на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Токаев выразил надежду на встречу с Трампом в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан», — отметили в пресс-службе.

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