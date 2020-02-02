Песков заявил о несоответствии «сделки века» Трампа резолюции СБ ООН

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не соответствует резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что реакция Палестины и ряда солидарных с ней арабских государств «заставляет задуматься» о жизнеспособности предложенного Трампом плана.

Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США и приняла решение о прекращении отношений с Израилем и Соединенными Штатами.

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