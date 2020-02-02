Песков рассказал о трудоустройстве всех экс-членов кабмина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков завил, что все бывшие члены правительства, которое ушло в отставку в январе 2020 года, уже нашли новую работу, цитирует «Интерфакс».

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

Например, уже известно, что в настоящее время экс-глава Минздрава Вероника Скворцова руководит Росздравнадзором, экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что свяжет жизнь с историей, бывший вице-премьер страны Виталий Мутко стал генеральным директором «Дом.РФ».

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