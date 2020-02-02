Глава ЛНА дал согласие на участие в работе военного комитета «5+5»

Миссия ООН в Ливии рассказала о том, что военные Ливийской национальной армии будут участвовать в работе военного комитета «пять на пять», который пройдет в Женеве. Об этом сообщает в Twitter миссии ООН.

Отмечается, что соответствующее решение подтвердил фельдмаршал Халифа Хафтар во время встречи со спецпредставителем генсека ООН Гассаном Саляме.

«Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах Объединенной военной комиссии 5+5, которые должны скоро начаться в Женеве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках переговоров стороны также обсудили переговоры политической и экономической комиссий.

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