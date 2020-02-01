Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», — сказал он.

Патриарх добавил, что речь идет не только о православных верующих, но и о мусульманах и «многих других».

Он отметил, что в гимне есть слова «богом хранимая родная земля», поэтому такое упоминание может быть и в Конституции.

Кроме того, патриарх призвал деятелей других конфессий поддержать идею внесения слов о боге в Конституцию.

До этого Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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