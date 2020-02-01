В Совфеде заявили, что Brexit разрушает «мечту» о Евросоюзе

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что выход Великобритании из состава ЕС разрушает «европейскую мечту» о лучшей жизни в рамках Евросоюза. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что успешное осуществление Brexit cтало успехом для сторонников независимости Британии.

«Для гордых бритов, это, несомненно, ощущение независимости от чьего-либо диктата, то есть сама необходимость подчиняться общим правилам наравне с кем-то еще. Но не будем забывать и про другую сторону – Евросоюз, а также всех тех, кто в него стремится», — написал Косачев.

По его словам, раньше включение той или иной страны в состав ЕС воспринималось как воплощение «многовекового стремления» очередного народа к независимости».

«Британия одним махом опровергла этот тезис. Или ЕС, или независимость, читай - суверенитет и право самим распоряжаться своей судьбой и кривизной своих огурцов», — поделился мнением Косачев.

Он добавил, что именно так Brexit переводится на «общечеловеческий» язык.

Также сенатор считает, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза является ударом по «европейской мечте».

До этого Британия официально покинула ЕС.

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