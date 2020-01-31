В Польше заявили о праве на военные репарации от России

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от РФ за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Об этом сообщает Radio Zet.

Он считает, что данную тему нужно поднимать постоянно.

«Если кто-то совершает военные преступления... нет причин не говорить об этом», — заявил Яблонский.

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