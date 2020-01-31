Путину доверяют 73,9% россиян, выяснил ВЦИОМ

Показатель одобрения деятельности Владимира Путина по среднему значению за неделю с 20 по 26 января вырос до 67,9%.

Таковы данные опроса общественного мнения, которые в пятницу опубликовал ВЦИОМ.

На прямой же вопрос о доверии Путину положительно ореагировали 73,9% россиян. При этом не доверяют главе государства 22,6%.

Кроме того, Владимиру Жириновскому доверяют 37,2%, Геннадию Зюганову – 35,5%, Сергею Миронову – 29,8% участников опроса.

Уровень поддержки «Единой России» за тот же временной отрезок составил 34,2%, коммунистов – 15,5%, либерал-демократов – 11,8%, «эссеров» – 6,3%.