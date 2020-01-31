Зеленский задумался о вовлечение США в урегулирование ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут быть активнее вовлечены в разрешение конфликтных ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, цитирует ТАСС.

Отмечается, что 31 января американский госсекретарь Майк Помпео прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский обратился к Помпео и поблагодарил за личную твердую позицию по Донбассу.

«Надеюсь, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины», — сказал президент.

Также он отметил, что надеется на помощь США и в вопросе возвращения Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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