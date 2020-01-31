Порошенко не явится на допрос в ГБР Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явится на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины из-за командировки, заявил адвокат экс-главы государства. Его слова приводятся на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Порошенко не сможет прибыть на допрос, так как до позднего вечера 3 февраля 2020 года находится в командировке за пределами страны, пояснил адвокат. Он подчеркнул, что бывший президент не явится в ГБР по уважительной причине.

Экс-президент был вызван на допрос 31 января 2020 года в качестве свидетельства по делу об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году.

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