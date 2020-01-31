ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

В резолюции содержится призыв к полному выполнению Россией минских соглашений, а также обвинения в «незаконной аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины».

Кроме того, в документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России.

Вице-спикер ПАСЕ, глава российской делегации Петр Толстой заявил, что Россия вступает против резолюции из-за «хамского подхода».

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