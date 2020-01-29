Кравчук рассказал, откуда узнал о встрече Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире радиостанции «Комсомольская правда» пояснил свои слова о том, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Он сказал, что прочел эти данные в СМИ и передал их.

При этом Кравчук подчеркнул, что лично соответствующего архивного документа не видел и глубоко этот вопрос не изучал.

Он также добавил, что не отвечает за достоверность напечатанной в прессе информации, но предполагает, что ее авторы несут некую ответственность.

Ранее Кравчук заявлял, что встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.