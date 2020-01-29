В новом украинском деле против Порошенко фигурирует Обама
В отношении украинского экс-президента Петра Порошенко было возбуждено еще одно уголовное дело на Украине. Об этом сообщает портал «Украина.ру».
Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал, что возбужденное НАБУ дело касается фактов хищения и легализации международной финансовой помощи в момент нахождения Порошенко на пост главы государства.
Кроме того, депутат добавил, что в деле фигурирует имя бывшего американского президента Барака Обамы.
«НАБУ зарегистрировало и начало расследование фактов расхищения и легализации президентами Украины Порошенко и США Обамой $100 млн средств международной финансовой помощи», — уточнил Кузьмин.
Он также пообещал проинформировать общественность о ходе расследования и его результатах.
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