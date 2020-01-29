Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. От этом сообщается на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе президента.

На пост главы Чувашии российский лидер временно назначил Олега Николаева, который будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного главой Чувашской Республики.

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.

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