В МИД прокомментировали обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию в несоблюдении соглашений по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.
В диппредстаивтельстве подчеркнули, что российская сторона придерживается выполнения взятых на себя обязательства.
«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — подчеркнул представитель МИД.
До этого Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. Уточняется, что соглашения по Идлибу были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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