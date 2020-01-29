В МИД прокомментировали обвинения Эрдогана в адрес РФ по Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию в несоблюдении соглашений по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредстаивтельстве подчеркнули, что российская сторона придерживается выполнения взятых на себя обязательства.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — подчеркнул представитель МИД.

До этого Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. Уточняется, что соглашения по Идлибу были обговорены сторонами в Астане и Сочи.

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