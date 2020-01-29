В Госдуме отреагировали на заявление Эрдогана в адрес России из-за Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана о несоблюдении Россией соглашений по сирийскому Идлибу. Об этом пишет «Интерфакс».

По его мнению, сейчас уровень взаимопонимания между Россией и Турцией позволяет двигаться дальше, однако нормализация ситуации в сирийском Идлибе по-прежнему возможно только на основании достигнутых в Астане и Сочи договоренностей.

Новиков также добавил, что громкие дипломатические заявления зачастую делаются из расчета на политическое урегулирование.

До этого Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.

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