Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. Об этом сообщает телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, в последнее время в регионе усилились нападения со стороны режима, который поддерживает Москва.

«В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи», — заявил Эрдоган, добавив, что терпение турецкой стороны «приходит к концу».

При этом он отметил, что Анкара сделает все, что «считает нужным», если российская сторона не «прекратит бомбардировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шойгу обсудил Ливию и Сирию с министром обороны Турции

— Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

— Российские военные заявили об опасной активности террористов в Сирии