Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи. Об этом сообщает телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, в последнее время в регионе усилились нападения со стороны режима, который поддерживает Москва.
«В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи», — заявил Эрдоган, добавив, что терпение турецкой стороны «приходит к концу».
При этом он отметил, что Анкара сделает все, что «считает нужным», если российская сторона не «прекратит бомбардировки».
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