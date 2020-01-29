Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Российская сторона после возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы выполнила некоторые рекомендации, которые были озвучены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.
Мониторинговый комитет ПАСЕ отметил не только продуктивную работу России за последние полгода в организации, но и заметил прогресс в выполнении Минских соглашений.
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Ранее в ПАСЕ оспорили права российских представителей из-за поправок в Конституцию, которые еще обсуждаются. Комитет по мониторингу ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме.
Вопрос о ратификации полномочий РФ будет обсуждаться на пленарном заседании 29 января.
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