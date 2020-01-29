Республиканцам не хватает голосов для быстрого оправдания Трампа

Республиканская партия США не сможет сократить слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа путем блокировки свидетельских показаний, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые представители Республиканской партии готовы поддержать желание демократов выслушать показания экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и других свидетелей, что лишает республиканцев необходимого для блокировки числа голосов.

Подобное развитие событий может стать серьезным препятствием для завершения процесса быстрым оправданием, к которому призывают представители защиты Трампа.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— NYT: Болтон раскрыл позицию Трампа по военной помощи Украине в своих мемуарах

— Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги экс-советника

— «Очень быстро»: сенат утвердил процедуру импичмента Трампа