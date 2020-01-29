США намерены ознакомиться с идей Путина о встрече лидеров стран СБ ООН

Администрация США намерена ознакомиться с предложением президента России Владимира Путина о проведении в 2020 году встречи лидеров пяти стран, входящих в постоянный состав Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

На данный момент США не знакомы с подробностями предложения российского лидера, однако намерены высказать свою позицию после ознакомления с необходимой информацией, заявили Ортагус. Ранее Госдеп и Белый дом не комментировали предложение президента России.

Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.

Он добавил, что пять государств, которые состоят в СБ ООН несут «особую ответственность за сохранение цивилизации».

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