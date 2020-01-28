Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля после «сделки века»

Президент США Дональд Трамп отметил, что в соответствии с предложенной американской стороной «сделкой века», Иерусалим будет и далее оставаться неделимой столицей Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой был представлен план палестино-израильского урегулирования.

«Согласно этому плану, Иерусалим останется неделимой столицей, это очень важно», — сказал Трамп.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности Израиля заключить «сделку века».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: Нетаньяху согласился на условия «сделки века»

— Стали известны детали предложенной США «сделки века»

— Трамп пообещал оказать палестинцам помощь в создании государства