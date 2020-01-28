Трамп выложил в сети карту с границей Израиля и Палестины после «сделки века»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки «сделке века» по израильско-палестинскому урегулированию.

По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.

Американский лидер также отметил, что полностью поддерживает безопасность Израиля и право жить граждан этого государства на своей исторической родине.

«Время для мира», — написал Трамп.

На карте видно, что Палестина будет соединена двумя магистралями с пограничиными переходами в Иорданию. При этом палестинский Западный берег будет отрезан от Иордании частью израильской территории. Также палестинский сектор Газа станет больше в связи добавлением в него двух крупных районов, расположенных возле египетской границы.

До этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился на «сделку века».

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