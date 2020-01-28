Трамп выложил в сети карту с границей Израиля и Палестины после «сделки века»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки «сделке века» по израильско-палестинскому урегулированию.
По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.
Американский лидер также отметил, что полностью поддерживает безопасность Израиля и право жить граждан этого государства на своей исторической родине.
«Время для мира», — написал Трамп.
На карте видно, что Палестина будет соединена двумя магистралями с пограничиными переходами в Иорданию. При этом палестинский Западный берег будет отрезан от Иордании частью израильской территории. Также палестинский сектор Газа станет больше в связи добавлением в него двух крупных районов, расположенных возле египетской границы.
До этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился на «сделку века».
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תמיד אעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי. אני תומך בחוזקה בבטיחותם ובטחונם ובזכותם לחיות במולדתם ההיסטורית. הגיע הזמן לשלום! pic.twitter.com/AtNnQtnGZs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 января 2020 г.