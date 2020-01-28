Нетаньяху оценил «сделку века»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал «сделку века», призванную урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Израиль готов начать переговоры с Палестиной уже сейчас.

«Никто не будет изгнан из дома - ни израильтяне, ни палестинцы, Израиль хочет для палестинцев лучшей жизни», — сказал Нетаньяху.

Он также подтвердил, что несмотря на итоговое решение, которое палестинская сторона примет по данной сделке, Иерусалим будет двигаться мирным путем.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль согласен на «сделку века».

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