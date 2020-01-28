О «сделке века» Путину расскажет Нетаньяху

Президент России Владимир Путин проведет в Москве встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Нетаньяху прибудет в Россию с кратким рабочим визитом.

Имеются сведения о том, что Нетаньяху расскажет Путину о деталях так называемой «сделки века». Таким образом назван американский план ближневосточного урегулирования.

Ранее говорилось о том, что «сделку века» намерен представить президент США Дональд Трамп.