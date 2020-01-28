В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал такое заявление ЕС «очередным раундом агонии».

Депутат добавил, что крымчане видят происходящий экономический подъем, а также направленные на улучшение региона действия правительства страны.

«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России», — подчеркнул Швыткин.

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