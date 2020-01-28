Нетаньяху раскроет Путину подробности «сделки века»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным и сообщит о так называемой «сделке века». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.
Уточняется, что речь идет о договоренности по палестино-израильскому урегулированию.
До этого сообщалось, что «сделку века» намерен представить президент США Дональд Трамп.
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