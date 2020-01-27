Медведев высказался за привлечение новых людей в «Единую Россию»

Председатель «Единой России», замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости привлекать в партию новых людей.

«Особое внимание нужно обратить на привлечение новых кадров для работы в партии, потому что это процесс, который должен идти постоянно», - цитирует его РИА «Новости».

«Нам нужен кадровый резерв тех коллег, у которых есть опыт работы на муниципальном уровне, на региональном уровне, есть опыт работы в партии в целом», - сказал Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета ЕР.

Лидер партии подчеркнул, что таких людей надо поддерживать на выборах.