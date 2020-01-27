В Кремле отказались дать оценку поведению главы Чувашии

В Кремле не стали комментировать поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который пошутил над сотрудником МЧС, заставив подпрыгнуть. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в Кремле знают о поступке Игнатьева, но высказываться и оценивать его действия пока не будут.

«Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — добавил он.

Ранее в сеть выложили видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.

Сам Игнатьев заявил, что он не хотел обидеть спасателей. Он также отвергает домыслы о своем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

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