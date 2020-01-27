Президент Ирана призвал жителей воспротивиться давлению Трампа

Иранский президент Хасан Рухани заявил в прямом эфире, что иранцы не должны допускать, чтобы «максимальное давление» президента США Дональда Трампа наносило ущерб национальному единству в преддверии парламентских выборов, цитирует рейтерс.

По его словам, жители Ирана должны воспротивиться и не позволить Трампу преуспеть в создании разрыва между истеблишментом и людьми.

«Мы должны оставаться едиными ... Не отвергайте выборы», — добавил он.

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