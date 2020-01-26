Польша заявила об исходящей от России угрозе
В Польше заявили об исходящей от России угрозе. Об этом сообщает Bild.
Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский отметил, что российские власти занимаются поисками уязвимых мест в системе демократии Европы, а затем атакует их «как было в Крыму и на Донбассе».
Также он призвал усилить военное присутствие НАТО на территории стран Балтики.
«Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — подчеркнул Качиньский.
Кроме того, политик указал на необходимость выплат со стороны России и Германии Польше за нанесенный в период Второй мировой войны ущерб.
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