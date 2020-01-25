Адвокаты Трампа считают импичмент «вмешательством в выборы»

Адвокаты президента США Дональда Трампа во время выступления в сенате по делу об импичменте главы государства заявили, что отстранение президента создаст «очень опасный» прецедент. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление возглавляющего линию защиты Трампа Пэта Сиполлоне.

По версии защиты, выступая за запрет Трампу баллотироваться на следующих выборах, демократы осуществляют «самое массивное вмешательство в выборы в американской истории» и лишают избирателей права выразить свое отношение к Трампу на выборах 3 ноября 2020 года.

Подобные действия являются нарушением конституции Соединенных Штатов, подчеркнул Сиполлоне.

Ранее сообщалось, что адвокаты Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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