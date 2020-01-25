В Совфеде назвали требование Польшей компенсации попыткой сгладить провал

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал «попыткой сгладить политический провал» требование Польшей компенсации от России за ущерб, причиненный во Второй мировой войне. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, заявления лидера правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсациях являются попыткой сгладить отказ польского президента Анджея Дуды от поездки на Всемирный форум памяти жертв холокоста.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный Советским Союзом во Второй мировой войне.

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