Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА «Новости».

Возглавляющий линию защиты Трампа Пэт Сиполлоне, демократы требуют пересмотра итогов голосования на выборах 2016 года и недопущения переизбрания Трампа, не представляя, какие последствия это будет иметь для США.

24 января демократы из палаты представителей завершили трехдневное оглашение своей позиции. Согласно ей, Трамп должен быть отстранен от должности президента. У защитников Трампа есть 24 часа на представления своей позиции.

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