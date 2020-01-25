США поддерживают действия Болгарии в отношении российских дипломатов

США поддерживают высылку из Болгарии российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, а также объявление в розыск граждан России по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского посольства в Софии.

Посольство США заявило о поддержке действий правительства Болгарии, направленных на защиту суверенитета страны «от зловредного влияния».

По данным американского посольства, болгарские власти предоставили доказательства поддержки Россией «злонамеренной деятельности» на территории государства.

Ранее сообщалось, что в Болгарии начато расследование против двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Также болгарская прокуратура объявила троих граждан России в международный розыск по обвинению в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Персоны нон грата: в чем Болгария обвиняет дипломатов из России

— Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии

— Болгария объявила троих россиян в международный розыск за покушение на убийство