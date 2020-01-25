В Госдуме оценили требование Польшей компенсации от России

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «антироссийской агонией и конвульсиями от бессилия» требования Польшей компенсации от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, польские политики пытаются извлечь выгоду из «исторической ереси». Глава комитета Госдумы напомнил, что СССР помог восстановить экономику Польши, а также «спас поляков от уничтожения» во время войны.

Слуцкий отметил, что Польша пытается очернить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Ранее лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный Советским Союзом во Второй мировой войне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Польше высказались о компенсациях стране за ущерб в годы ВОВ

— «Москва вряд ли заплатит»: Польша считает ущерб от войны

— В Думе предложили запретить приравнивать СССР к нацистской Германии