Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
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Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в перечне поручений Путина.
Поручение предназначено генпрокурору РФ Игорю Краснову.
19 декабря после большой пресс-конференции Путин дал обещание журналистам изучить обстоятельства дела Котова.
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