Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

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Константин Котов, 34 года. Осужден по статье о неоднократном нарушении установленного порядка... Константин Котов, 34 года. Осужден по статье о неоднократном нарушении установленного порядка...
Константин Котов, 34 года. Осужден по статье о неоднократном нарушении установленного порядка...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в перечне поручений Путина.

Поручение предназначено генпрокурору РФ Игорю Краснову.

19 декабря после большой пресс-конференции Путин дал обещание журналистам изучить обстоятельства дела Котова.

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