Греция предложила Турции помощь после разрушительного землетрясения

Греческий премьер Кириакос Мицотакис созвонился с турецким президентом Тайпом Эрдоганом и предложил ему помощь в связи с прошедшим землетрясением.

Мицотакис выразил свои соболезнования семьям и близким погибших при подземных толчках. Премьер отметил, что Греция готова незамедлительно начать помогать Турции и оказывать любую помощь пострадавшим.

«Наши поисково-спасательные команды готовы помочь», — добавил он.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск. и вызвало обрушения. По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, около 300 — пострадали. Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов еще минимум 30 человек.

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