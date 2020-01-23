Захарова отреагировала на разбирательства с «отравителями из РФ» в Болгарии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что страна взаимодействует по линии правоохранителей из-за объявления трех россиян в международный розыск по подозрению в покушении на убийство. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что посольство должно отслеживать ситуацию с россиянами и наверняка это делает.

В связи с этим она пообещала, что уточнит данный вопрос.

Ранее прокуратура Болгарии объявила троих граждан России в международный розыск по обвинению в покушении на убийство болгарских граждан в 2015 году. Жителей РФ подозревают в попытке отравления неизвестным фосфорорганическим веществом ряда лиц — Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.

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