Макрон положительно оценил идею Путина о встрече стран-лидеров СБ ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею российского коллеги Владимира Путина устроить встречу глав государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА «Новости».
Он согласился с президентом России в том, что пять стран-основательниц ООН в данный момент несут особую ответственность, в связи с чем самое время вновь собраться вместе.
Речь идет о России, Китае, США, Франции и Великобритании.
Макрон также отметил, что данная идея уже обсуждалась несколько дней назад. Он подчеркнул, что члены Совета Безопасности ООН обязаны обеспечить устойчивость порядка в мире, исходя из международного права, а также прав человека.
Об этом французский глава сказал в ходе Пятого международного форума памяти жертв холокоста.
До этого Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН.
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