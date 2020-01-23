Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы

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Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении. Об этом пишет РИА «Новости».

Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесен в Госдуму 20 января.

Он нацелен на развитие закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина положений.

Предположительно, второе чтение запланировано на 11 февраля.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.