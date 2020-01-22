Ушаков оценил вероятность встречи Зеленского и Путина в Израиле

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин встретится с украинский коллегой Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом 23 января в Израиле. Об этом пишет ТАСС.

При этом Ушаков подчеркнул, что Путину предстоит очень насыщенная поездка, поэтому если отдельные встречи и состоятся, то только короткого характера и «на ногах».

Однако прогнозировать продолжительные беседы невозможно, поскольку у Путина может физически не хватить на это времени.

Он также добавил, что у российского президента в Израиле все мероприятия будут сжаты до предела и выразил надежду на отдельные короткие встречи.

Также стало известно, что Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль.