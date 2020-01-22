Трамп рассказал, почему не посещает слушания по импичменту

Президент США Дональд Трамп рассказал, что является причиной его отсутствия на судебных заседаниях по делу о его импичменте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что хотел бы присутствовать на всех слушаниях и находиться в первом ряду, чтобы смотреть на «пораженные лица» представителей Демократической партии.

«Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно?» — добавил Трамп.

Глава Белого дома пояснил, что этого ему не разрешают сделать адвокаты.

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