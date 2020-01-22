Кадыров поблагодарил Путина за назначение Чайки в СКФО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на назначение 22 января президентом России Владимиром Путиным Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Кадыров отметил важность и ответственность данной должности.

Глава Чечни подчеркнул, что Чайка прошел большую жизненную школу, в результате чего приобрел богатый опыт, способный оперативно принимать решение по сложным вопросам и добиваться их выполнения в сжатые сроки.

Кадыров выразил уверенность в том, что Чайка добьется реализации планов развития экономики и социальной сферы Северного Кавказа, а также искоренит практику навешивания на округ различных ярлыков.

В заключении Кадыров выразил признание Путину за принятие такого кадрового решения, а также пожелал Чайке удачи в служении России.

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