Выдвижение кандидатов в президенты началось в Абхазии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии страны Тамаза Гогию.

Выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до президентских выборов, прием заявок завершается за 40 дней до выборов. Таким образом, кандидаты смогут подать заявку до 11 февраля 2020 года.

Кандидатам на пост президента Абхазии предстоит пройти экзамен по абхазскому языку, для его проведения выделено несколько дней в конце января и начале февраля.

12 января 2020 года глава государства Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне проходящих в стране протестов. Повторные выборы президента страны назначены на 22 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— И. о. президента Абхазии назначен премьер Валерий Бганба

— Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

— Президент Абхазии Хаджимба не будет баллотироваться на новых выборах