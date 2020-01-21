В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент ожидает от нового состава правительства действий по увеличению эффективности экономики и борьбе с бедностью. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».
Он выразил надежду, что новый состав правительства справится с этим.
«Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент», — сказал Володин.
Он добавил, что также в Госдуме ожидают, что новое правительство предпримет «все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью».
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