В Госдуме надеются, что новый кабмин обеспечит рост экономики и покончит с бедностью

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент ожидает от нового состава правительства действий по увеличению эффективности экономики и борьбе с бедностью. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Он выразил надежду, что новый состав правительства справится с этим.

«Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент», — сказал Володин.

Он добавил, что также в Госдуме ожидают, что новое правительство предпримет «все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью».

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