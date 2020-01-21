Назначены новые главы Минэкономразвития и Минтруда

Назначен новый министр экономического развития, а также новый министр труда и социальной защиты России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу президента России Владимира Путина, новым главой Минэкономразвития стал экс-глава Пермского края Максим Решетников. С 2016 года эту должность занимал Максим Орешкин.

На должность министра труда и социальной защиты назначен экс-заместитель министра финансов страны Антон Котякова. С 2012 года эту должность занимал Максим Топилин.