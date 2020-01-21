Путин назвал новое правительство сбалансированным
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Президент России Владимир Путин назвал новый состав правительства сбалансированным и обновленным, сообщает «Интерфакс».
«Правительство у нас получилось очень сбалансированным», — сказал Путин на встрече с новым составом правительства.
Путин отметил, что при этом осталось достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе.
Путин пожелал премьер-министру Михаилу Мишустину успехов на новой работе.
Мишустин заявил, что проведет первое заседание нового кабмина вечером 21 января.
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